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За ночь в Липецкой области сбили двух человек. Об этом сообщил
В Данковском районе, в 00:50, на автодороге «Ильинка — Плахово», 71-летний водитель на автомобиле «Лада-212140», сбил 37-летненго пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном с автомобилем направлении.
Пострадавшего пешехода госпитализировали.
Во втором ДТП, в 21:35, на автодороге села Боринское, улица Линейная, 35-летний водитель автомобиля «ГАЗ» сбил 45-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали.
Окончательные причины ДТП будут определены в ходе административного расследования.
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