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11:03, 17 мая 2019 113
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За начало года липецкие водители заплатили 52 миллиона рублей штрафов

За начало года липецкие водители заплатили 52 миллиона рублей штрафов

За начало года липецкие водители заплатили 52 миллиона рублей штрафов. Об этом написал интернет-портал «Липецк-медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД.

На территории Липецкой области зарегистрировали 382 ДТП, в которых 42 человека погибли и 490 получили травмы различной степени тяжести.

Пресечено более 112 тысяч нарушений правил дорожного движения. Всего взыскано штрафов с 103 тысяч нарушителей на 52,6 миллионов рублей.


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