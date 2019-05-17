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За начало года липецкие водители заплатили 52 миллиона рублей штрафов. Об этом написал интернет-портал «
На территории Липецкой области зарегистрировали 382 ДТП, в которых 42 человека погибли и 490 получили травмы различной степени тяжести.
Пресечено более 112 тысяч нарушений правил дорожного движения. Всего взыскано штрафов с 103 тысяч нарушителей на 52,6 миллионов рублей.
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