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11:30, 17 мая 2019 2 574
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В жилом доме в Тамбове обрушился потолок

В жилом доме в Тамбове обрушился потолок

В жилом доме в Тамбове обрушился потолок. Об этом написал интернет-портал «Онлайн-Тамбов».

В четверг, 16 мая, около 12:00 по адресу улица Носовская дом №9 в двухэтажном здании обрушилось потолочное перекрытие.

На месте происшествия работали сотрудники аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов. В помещении, где произошло ЧП, находилось ателье по ремонту одежды. В результате случившегося пострадали две 63-летние работницы ателье. Как сообщает региональное СУ СК РФ, у одной из пострадавших прибывшие медики диагностировали сильный испуг, а у другой — ушибленную рану головы. Сейчас жизни и здоровью женщин угрозы нет.

Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано Тамбов»


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