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В Туле провалился асфальт на пешеходной дорожке. Фотографии опубликовали подписчики группы «
Яма образовалась на улице Курковой.
Как пишут сами очевидцы, ремонт этой части тротуара провели в прошлом году.
Администрация Тулы прокомментировала ситуацию интернет-порталу «
«Тротуар поврежден при проведении гидравлических испытаний АО „Тулатеплосеть“. Асфальтовой покрытие восстановит до 1 августа АО „Тулатеплосеть“», — сообщила пресс-служба мэрии.
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Менее 60 дней осталось у рязанских предпринимателей, чтобы установить онлайн-кассы.