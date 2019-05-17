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9:51, 17 мая 2019 265
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В Туле провалился асфальт на пешеходной дорожке

В Туле провалился асфальт на пешеходной дорожке

В Туле провалился асфальт на пешеходной дорожке. Фотографии опубликовали подписчики группы «Тула сейчас».

Яма образовалась на улице Курковой.

Как пишут сами очевидцы, ремонт этой части тротуара провели в прошлом году.

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию интернет-порталу «Тульские новости»:

«Тротуар поврежден при проведении гидравлических испытаний АО „Тулатеплосеть“. Асфальтовой покрытие восстановит до 1 августа АО „Тулатеплосеть“», — сообщила пресс-служба мэрии.


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