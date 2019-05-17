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В Тульской области сбили 13-летнего подростка на велосипеде. Об этом написал интернет-портал «
Авария произошла 16 мая на улице Коммунистической.
30-летняя женщина за рулем Renault совершила наезд на велосипедиста — 13-летнего подростка. Мальчик пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.
Ребенка пришлось госпитализировать.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.