В Тамбовской области столкнулись легковушка и грузовик, есть погибший

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В Тамбовской области столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщил
В ночь с 16 на 17 мая в 4:45 на 443-м километре автодороги Р-22 «Каспий», водитель автомобиля «ВАЗ 21099», мужчина 1998 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗель» под управлением мужчины 1964 года рождения.
В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 21099» получил травмы, а его пассажир, мужчина 1980 года рождения, погиб на месте ДТП.
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