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В Тамбове вынесли приговор подростку, избившему одноклассника. Об этом написал
Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 15-летнему подростку. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Следствие и суд установили, что в ноябре прошлого года подросток на перемене в школе подверг избиению своего одноклассника, за то, что он накануне обидел его знакомого. В результате избиения потерпевший получил телесные повреждения (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы костей носа и челюсти), квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.
Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.
Фото с сайта СУ СКР
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