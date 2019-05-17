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9:06, 17 мая 2019 2 038
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В Рязани задержали мошенников, обманувших две тысячи россиян на 500 миллионов

В Рязани задержали мошенников, обманувших две тысячи россиян на 500 миллионов

В Рязани задержали мошенников, обманувших две тысячи россиян. Об этом сообщил сайт МВД.

Злоумышленники опубликовали более чем на сотне сайтов объявления о продаже автозапчастей по низким ценам из Европы. Покупатели должны были внести предоплату в размере половины стоимости товара.

«После заключения договоров с покупателями и получения денежных средств злоумышленники сообщали о невозможности поставки товара и предлагали выбрать более дорогостоящие комплектующие за дополнительную плату, — рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк. — С клиентами, которые требовали вернуть денежные средства, связь прекращалась».

Подозреваемые периодически меняли местоположение офисов и реквизиты организаций, а также адреса сайтов. Деньги они выводили из страны. Предварительно, их жертвами стали более двух тысяч человек, ущерб превысил 500 миллионов рублей.

Сотрудники рязанского УМВД возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК.

Троих подозреваемых задержали. Двоих заключили под стражу, еще одного оставили под домашним арестомю

В результате обысков, проведенных при участии Росгвардии, оперативники изъяли печати и учредительные документы организаций, электронные носители информации с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», а также компьютеры.


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