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В Рязани ищут очевидцев двух аварий с пострадавшими пешеходами, сообщили в
25 июня 2018 года в 10:45 вблизи дома 40 корпус 3 на улице Новоселов 37-летний рязанец, управляя автомобилем ЗАЗ, сбил 78-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешехода доставили в больницу.
23 ноября 2018 года в 17:35 вблизи дома 22А на улице Крупской 38-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-2107, сбил 66-летнюю женщину, переходящую проезжую часть вне пешеходного перехода. После произошедшего женщину доставили в медучреждение.
Очевидцев попросили обращаться по телефону (4912)29-97-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1.
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