В понедельник в Соколовке отключат свет

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В понедельник, 20 мая, в Соколовке отключат свет. Об этом сообщил
Из-за работ на трансформаторной подстанции с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах на улицах Полевая, Озерная, Заречная, Мира, Ленпоселок и Дачная.
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