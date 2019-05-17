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В центре Калуги сбили 78-летнюю женщину. Об этом рассказало региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло утром в четверг, 16 мая, на перекрестке улиц Гагарина и Королева.
По предварительным данным, 55-летний водитель «Лады Калины» ехал по улице Королева, поворачивал направо на Гагарина и наехал на 78-летнюю женщину. Пенсионерка в этот момент пересекала проезжую часть на зелёный сигнал светофора.
У пострадавшей зафиксированы различные травмы.
Фото УГИБДД по Калужской области
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