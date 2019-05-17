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Тульскую птицефабрику оштрафовали на 600 тысяч рублей. Об этом сообщил
По материалам дела, 15 марта 2019 года недалеко от одного из населенных пунктов Веневского района Тульской области, вдоль проселочной дороги на земельном участке сельскохозяйственного назначения складировали куриный помет, перемешанный с биологическими отходами — тушками кур, яичной скорлупой, перьями.
С января по март 2019 года предприятие АО Птицефабрика «Тульская» вывезла на земельный участок приблизительно 13 463 кубометров куриного помета, перемешанного с биологическими отходами.
По решению суда, птицефабрике предстоит оплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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