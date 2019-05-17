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Студентка Владимирского медколледжа стала победителем всероссийской олимпиады. Об этом сообщил
Конкурсные задания заключались в выполнении тестового задания по вопросам общих разделов и дисциплин по специальности «Сестринское дело». Практические задания по иностранному языку были ориентированы на умения применять лексику и грамматику для чтения, перевода и общения на профессиональные темы.
Победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады профессионального мастерства стала Ксения Панченко, студентка Владимирского базового медицинского колледжа.
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