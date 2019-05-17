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Следователи подтвердили наличие детских площадок в Лесопарке и Соборном парке. Об этом в пятницу, 17 мая, RZN.info сообщили в СУ СКР по Рязанской области.
Накануне следователи выезжали на места и установили, что все оборудование по муниципальному контракту «в наличии в полном объеме».
Проверка продолжается, по ее итогам следователями будет дана юридическая оценка деятельности должностных лиц по расходованию бюджетных средств.
Напомним, осенью в Лесопарке
В четверг, 16 мая, об этой ситуации
Через несколько часов после эфира администрация Рязани
Вечером в Лесопарке заметили
Генпрокуратура также
Директор Лесопарка
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