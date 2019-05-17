Силовики проверят школы и детсады в Рязанской области

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В преддверии экзаменов и выпускных дней силовики проверят несение службы охранниками в школах и детсадах Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по региону.
Профилактические мероприятия проводят с 13 по 26 мая. Во время проверок росгвардейцы уделят особое внимание:
«На сегодняшний день уже провели проверки 12 школ, 11 детских садов и 2 учреждений профессионального образования. В ходе проверок выявлено семь нарушений действующего законодательства в сфере частной охранной деятельности», — отметила замначальника центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Ольга Сокольникова.
Виновных лиц привлекли к административной ответственности.
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