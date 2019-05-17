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12:36, 17 мая 2019 846
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Силовики проверят школы и детсады в Рязанской области

Силовики проверят школы и детсады в Рязанской области

В преддверии экзаменов и выпускных дней силовики проверят несение службы охранниками в школах и детсадах Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Профилактические мероприятия проводят с 13 по 26 мая. Во время проверок росгвардейцы уделят особое внимание:

  • порядку и законности оказания частными охранными организациями, в целом, и их работниками, в частности, охранных услуг;
  • проверке знаний работников частных охранных организаций, оказывающих охранные услуги на указанных объектах, порядка действий при возникновении чрезвычайных происшествий;
  • проведению разъяснительной работы с представителями администраций образовательных учреждений по организации охраны и безопасности.

«На сегодняшний день уже провели проверки 12 школ, 11 детских садов и 2 учреждений профессионального образования. В ходе проверок выявлено семь нарушений действующего законодательства в сфере частной охранной деятельности», — отметила замначальника центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Ольга Сокольникова.

Виновных лиц привлекли к административной ответственности.


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