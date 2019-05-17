Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе «Евровидение», прошел в финал, передает
Второй полуфинал конкурса прошел в четверг, 16 мая. В нем поучаствовали 18 стран.
По итогам голосования, кроме России, в финал прошли Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.
Первый полуфинал прошел 14 мая. По его итогам в финал вышли представители Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.
Кроме того, шесть стран попадают в финал автоматически: Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Израиль — основательницы конкурса и государство, принимающее «Евровидение».
Финал пройдет в субботу, 18 мая.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Тамбовской области столкнулись легковушка и грузовик, есть погибший
|
cледующая новость →«Рязаньэнерго» напомнил о мерах безопасности при подключении резервных источников электроснабжения к внутренним сетям
Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.