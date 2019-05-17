Рязанский сенатор назвал политической борьбой скандал с детской площадкой

Член Совфеда от Рязанской области Игорь Морозов назвал политической борьбой скандал с детской площадкой. На своей странице в Facebook он предположил, что на ситуацию влияют предстоящие выборы мэра Рязани.

Как уточнил Морозов, «следственно-прокурорская машина» допросила чиновников и выяснила, что вызвавшая возмущение Владимира Путина «площадка-призрак» существует : карусели, горки и песочницы разместили в Соборной парке, а канатный комплекс появится на пляже у реки Старица.

«Так для чего же на таком серьезном уровне был поднят вопрос, который для многих рязанцев, в том числе и из правоохранительных органов, был очевиден? — рассуждает Морозов. — Видимо, сохраняется еще в нашем городе традиции недобросовестной конкуренции, когда все средства для устранения политических соперников хороши (прекрасно помню это по всем своим предвыборным компаниям)».

Он предложил политической элите «соревноваться хорошими делами» и «заменить „черный“ пиар позитивными шагами в информационном пространстве».

Напомним, осенью в Лесопарке не нашли спортивное и игровое оборудование на сумму больше трех миллионов рублей. При этом акт работ с подрядчиком мэрия подписала 22 июня, а контракт оплатила неделю спустя.

В четверг, 16 мая, об этой ситуации рассказали Владимиру Путину на медиафоруме ОНФ. Прямо во время трансляции в следком вызвали и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Генпрокуратура также начала проверку .

Через несколько часов после эфира администрация Рязани прокомментировала ситуацию.