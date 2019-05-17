Рязанский сенатор назвал политической борьбой скандал с детской площадкой

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Член Совфеда от Рязанской области Игорь Морозов назвал политической борьбой скандал с детской площадкой. На своей
Как уточнил Морозов, «следственно-прокурорская машина» допросила чиновников и выяснила, что вызвавшая возмущение Владимира Путина «площадка-призрак»
«Так для чего же на таком серьезном уровне был поднят вопрос, который для многих рязанцев, в том числе и из правоохранительных органов, был очевиден? — рассуждает Морозов. — Видимо, сохраняется еще в нашем городе традиции недобросовестной конкуренции, когда все средства для устранения политических соперников хороши (прекрасно помню это по всем своим предвыборным компаниям)».
Он предложил политической элите «соревноваться хорошими делами» и «заменить „черный“ пиар позитивными шагами в информационном пространстве».
Напомним, осенью в Лесопарке
В четверг, 16 мая, об этой ситуации
Через несколько часов после эфира администрация Рязани
Утром в пятницу, 17 мая, директор Лесопарка
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