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14:04, 17 мая 2019 2 420
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Рязанский сенатор назвал политической борьбой скандал с детской площадкой 2

Рязанский сенатор назвал политической борьбой скандал с детской площадкой

Член Совфеда от Рязанской области Игорь Морозов назвал политической борьбой скандал с детской площадкой. На своей странице в Facebook он предположил, что на ситуацию влияют предстоящие выборы мэра Рязани.

Как уточнил Морозов, «следственно-прокурорская машина» допросила чиновников и выяснила, что вызвавшая возмущение Владимира Путина «площадка-призрак» существует: карусели, горки и песочницы разместили в Соборной парке, а канатный комплекс появится на пляже у реки Старица.

«Так для чего же на таком серьезном уровне был поднят вопрос, который для многих рязанцев, в том числе и из правоохранительных органов, был очевиден? — рассуждает Морозов. — Видимо, сохраняется еще в нашем городе традиции недобросовестной конкуренции, когда все средства для устранения политических соперников хороши (прекрасно помню это по всем своим предвыборным компаниям)».

Он предложил политической элите «соревноваться хорошими делами» и «заменить „черный“ пиар позитивными шагами в информационном пространстве».

Напомним, осенью в Лесопарке не нашли спортивное и игровое оборудование на сумму больше трех миллионов рублей. При этом акт работ с подрядчиком мэрия подписала 22 июня, а контракт оплатила неделю спустя.

В четверг, 16 мая, об этой ситуации рассказали Владимиру Путину на медиафоруме ОНФ. Прямо во время трансляции в следком вызвали и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Генпрокуратура также начала проверку.

Через несколько часов после эфира администрация Рязани прокомментировала ситуацию.

Утром в пятницу, 17 мая, директор Лесопарка объяснил «исчезновение» скандальной детской площадки.


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