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Рязанские депутаты проверят скандальную детскую площадку в Лесопарке. Такое коллективное решение они приняли в пятницу, 17 мая, на комитете по ЖКХ.
«Нам нужно провести осмотр детской площадки и проконтролировать средства, которые пошли на благоустройство Лесопарка», — заявила глава Рязани Юлия Рокотянская.
На место депутаты отправятся после завершения комитета.
Напомним, осенью в Лесопарке
В четверг, 16 мая, об этой ситуации
Через несколько часов после эфира администрация Рязани
Вечером в лесопарке заметили
Проверку начали
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