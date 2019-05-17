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Фото: Pixabay.com
Рязанка пойдет под суд за продажу спиртного из дома. Об этом
51-летняя женщина живет в квартире на первом этаже дома на улице Пугачева.
«Она пользовалось этим удобным для торговли обстоятельством, — уточнили в пресс-службе. — Соседи и жильцы ближайших домов не раз замечали около ее подъезда нетрезвых людей».
Ранее злоумышленницу привлекали к административной ответственности за торговлю алкоголем.
На горожанку завели уголовное дело по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно») Ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.
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