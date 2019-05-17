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Фото: Pixabay.com
Рязанца осудили за публикацию порно и откровенных снимков жены. Об этом
«Еще в начале прошлого года в одной из рязанских семей, в которой до некоторого времени было все хорошо и ладно, между супругами стали происходить ссоры на почве ревности», — объяснили причину поступка в пресс-службе.
Мужчина создал от имени супруги страницу во «ВКонтакте», где опубликовал ее фотографии в прозрачном нижнем белье и порнографические ролики. Также он указал ее фамилию, адрес и место работы. Аккаунт рязанец регистрировал со стационарного компьютера на своей работе.
Женщина обратилась в полицию, когда ей стали поступать сообщения с сексуальными предложениями от созданного аккаунта. Оперативники по IP-адресу компьютера установили злоумышленника.
«В итоге мужчина потерял жену, так как брак женщина с ним расторгла, да и поступок его не остался безнаказанным», — отметили в прокуратуре.
На суде рязанец раскаялся и попросил прощения у супруги. По части 1 статьи 137, пункту «б» части 3 статьи 242 УК его приговорили к двум годам и четырем месяцам условного лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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