«Рязаньэнерго» напомнил о мерах безопасности при подключении резервных источников электроснабжения к внутренним сетям

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» призывает жителей региона соблюдать меры безопасности при подключении резервных источников электроснабжения (РИСЭ) потребителей к внутренним электрическим сетям предприятия.
«Несанкционированное присоединение РИСЭ (стационарных или переносных электрогенерирующих установок) к внутренним (внутридомовым) сетям электроснабжения может нарушить бесперебойное электроснабжение потребителей, создать угрозу возникновения пожара, привести к поражению электрическим током, как самих владельцев электрогенераторов, так и энергетиков, производящих работы на внешней сети электроснабжения, — говорится в пресс-релизе. — Внезапное появление напряжения в поврежденной или отключенной для ремонта сети может стать причиной серьезных электротравм и гибели людей».
Параллельная работа РИСЭ с энергосистемой категорически запрещается. После приобретения РИСЭ потребителю следует обратиться в энергоснабжающую организацию и уведомить энергетиков о возможности подключения данного устройства к электрической сети.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать РИСЭ в энергоснабжающей организации и заключить с ней эксплуатационное соглашение. Подключить электрогенераторы может только электротехнический персонал, это исключит ошибочную подачу напряжения от источника питания во внешнюю электрическую сеть.
РИСЭ должны использоваться в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» с обязательной проверкой не реже одного раза в шесть месяцев и техническим обслуживанием.
Информацию о правилах эксплуатации и регистрации РИСЭ можно получить в Контакт-центре МРСК Центра и Приволжья по номеру: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) или у сотрудников Центра обслуживания потребителей «Рязаньэнерго» по телефону; (4912) 20-42-22.
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