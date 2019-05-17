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16:27, 17 мая 2019 690
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На улице Военных автомобилистов запретят парковаться

На улице Военных автомобилистов запретят парковаться

На улице Военных автомобилистов в районе дома №3 запретят парковаться. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Ограничения начнут действовать с 15 июня. Стоянку запретят для беспрепятственного проезда на территорию ООО «Свежий хлеб».

Для этого установят дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» и «Зона действия 30 метров».


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