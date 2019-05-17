На Мадагаскаре четыре человека умерли, отравившись мясом черепахи

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Фото: Pixabay.com
На западе Мадагаскара четыре человека умерли, отравившись мясом черепахи. Погибли два ребенка (10 и 11 месяцев), а также два пожилых человека, передает
Всего отравились не менее 57 человек. Среди них — рыбак, который поймал черепаху. Его взяли под стражу за незаконную охоту и продажу.
Подполковник жандармерии мадагаскарского региона Менабе Маки Диожена отметил, что морских черепах нелегально употребляют в пищу: этот вид находится на грани исчезновения.
По данным жандармерии, отравление такого типа впервые наблюдается в этом районе. Начато расследование.
Отмечается, что с ноября по март употребление черепашьего мяса и 24 видов рыб может привести к летальному исходу. Эти животные питаются токсичными водорослями, поэтому их мясо может содержать в отравляющие вещества.
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