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22:39, 17 мая 2019 164
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На Мадагаскаре четыре человека умерли, отравившись мясом черепахи

На Мадагаскаре четыре человека умерли, отравившись мясом черепахи

Фото: Pixabay.com

На западе Мадагаскара четыре человека умерли, отравившись мясом черепахи. Погибли два ребенка (10 и 11 месяцев), а также два пожилых человека, передает РИА Новости со ссылкой на африканское отделение радио RFI.

Всего отравились не менее 57 человек. Среди них — рыбак, который поймал черепаху. Его взяли под стражу за незаконную охоту и продажу.

Подполковник жандармерии мадагаскарского региона Менабе Маки Диожена отметил, что морских черепах нелегально употребляют в пищу: этот вид находится на грани исчезновения.

По данным жандармерии, отравление такого типа впервые наблюдается в этом районе. Начато расследование.

Отмечается, что с ноября по март употребление черепашьего мяса и 24 видов рыб может привести к летальному исходу. Эти животные питаются токсичными водорослями, поэтому их мясо может содержать в отравляющие вещества.


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