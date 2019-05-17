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На клепиковской трассе столкнулись две «ГАЗели». Видео с места аварии опубликовали в группе «
ДТП произошло около села Криуша. На ролике видно, что одна из машин снесла дорожный знак.
Подробности уточняются.
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Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.