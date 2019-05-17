Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 18-19 мая

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Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина
RZN.infо подготовил традиционный обзор культурных событий выходных.
В субботу, 18 мая, Рязань присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Горожан ждут развлекательные программы и бесплатное посещение экспозиций, среди который особенно выделяются программы
В воскресенье, 19 мая, в концертном зале филармонии выступит пианист
Все культурные события уикенда смотрите на нашем сайте в разделе «
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