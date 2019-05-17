КРЭТ представит разработки для вертолетной отрасли на HeliRussia-2019

АО «КРЭТ» (в составе Госкорпорации Ростех) примет участие в деловой программе Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2019 и продемонстрирует последние решения в области вертолетной промышленности.

АО «КРЭТ» представит более 80 разработок государственным и частным авиатранспортным компаниям, перевозчикам, а также российским и зарубежным авиапроизводителям. В выставке примут участие 11 предприятий, входящих в КРЭТ, которые продемонстрируют образцы современного вертолетного радиоэлектронного оборудования, а также новейшие системы, применяемые в беспилотной авиации.

В 2019 году HeliRussia будет проводиться в 12-й раз. Мероприятие собирает под одной крышей широкий круг профессионалов — авторитетных и компетентных специалистов и руководителей вертолетной отрасли. Помимо компаний-производителей вертолетов, HeliRussia объединяет всю вертолетную индустрию и является ключевой площадкой для всех участников рынка, в том числе эксплуатантов, разработчиков и производителей двигателей, бортового и наземного оборудования.

«Выставка представляет мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолётной индустрии и зарекомендовала себя одной из ведущих международных отраслевых площадок, — прокомментировал предстоящее событие первый заместитель генерального директора АО „КРЭТ“ Владимир Зверев. — Ежегодно HeliRussia привлекает представителей крупных авиастроительных компаний России и Европы. Это дает возможность вести переговоры о перспективах развития отрасли, обсуждать на экспертном уровне различные вопросы и заключать взаимовыгодные контракты».

В рамках выставки АО «НПП „Измеритель“ представит малогабаритную систему регистрации МСР-1 и бортовую систему сбора контроля и регистрации БСКР на основе модульной интегрированной авионики (ИМА), применяемую на воздушных судах гражданской авиации. АО „Раменское приборостроительное конструкторское бюро“ продемонстрирует пилотажно-навигационный комплекс гражданского вертолета Ка-226/32. Система предназначена для решения задач пилотирования и навигации вертолета по ППП даже в самых сложных метеоусловиях. АО „Конструкторское бюро промышленной автоматики“ покажет системы, используемые для беспилотных летательных аппаратов, в том числе применяемых в работе МЧС.

Свою продукцию на HeliRussia также продемонстрируют АО „Авиаавтоматика“ им. В. В. Тарасова», АО «АП Восход», АО «Государственный Рязанский приборный завод», ПАО «Техприбор», АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», АО «НИИ «Экран», АО «ОКБ «Электроавтоматика» и АО «Раменский приборостроительный завод». В ходе деловой программы выставки АО «КРЭТ» совместно с Холдингом «Вертолеты России» организует научно-практическую конференцию «Авиационное бортовое оборудование», которая, как ожидается, станет одним из ключевых событий последних лет для профессионалов из России и других стран в сфере российской авионики для вертолетов.

Участники конференции обсудят развитие рынка радиоэлектронных бортовых систем, рассмотрят актуальные вопросы разработки, эксплуатации и диагностики бортового оборудования, перспективы создания инновационных бортовых комплексов и другие темы. В ходе мероприятия выступят специалисты ведущих отечественных предприятий, исследовательских организаций и конструкторских бюро, вовлеченных в разработку и производство бортовых систем для авиации.

HeliRussia имеет поддержку на самом высоком уровне. Приветствия участникам, посетителям и организаторам выставки ежегодно направляют Президент России и видные государственные и общественные деятели страны. Помимо России свою продукцию в этом году представят компании из 19 стран мира: Австралии, Беларуси, Бельгии, Швеции, Великобритании, Ливии, Германии, Мальты, Чехии, Ирана, Канады, Литвы, Словакии, Швейцарии, Италии, Финляндии, Франции и США. В выставке примут участие порядка 250 компаний, ожидается 30 новых экспонентов.