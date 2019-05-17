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10:25, 17 мая 2019 445
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Касимовский пенсионер на скутере врезался в «Гранту»

Касимовский пенсионер на скутере врезался в «Гранту»

Фото: УМВД по Рязанской области

В Касимовском районе пенсионер на скутере врезался в Lada Granta. У мужчины нет «прав», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в четверг, 16 мая, примерно в 10:40, на 28 километре дороги «Касимов-Дмитриево». 65-летний скутерист поворачивал и столкнулся с ехавшей в попутном направлении Lada. За рулем машины была 46-летняя жительница Касимовского района.

Мужчина пострадал. Автоинспекторы отметили, что он ехал без шлема.


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