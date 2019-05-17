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Карманница из Тамбовской области обокрала липчанку в автобусе. Об этом сообщил
16 мая в полицию обратилась 26-летняя девушка. Поздним вечером в автобусе, следовавшем от остановки общественного транспорта «проспект Победы» до «Памятника Чернобыльцам» неизвестные украли из ее сумки кошелек с деньгами. Всего при женщине было 3450 рублей.
Вскоре задержали подозреваемую — неработающую 21-летнюю жительницу Тамбовской области.
Возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозит до пяти лет тюрьмы.
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