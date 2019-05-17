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Имущество рязанского перевозчика арестовали за неуплату 25 миллионов налогов. Об этом сообщил
По версии следствия, в период с 2015 до 2017 года коммерческая организация, осуществляющее деятельность в сфере автотранспортных перевозок, внесла заведомо ложные сведения о расходах по сделкам с подконтрольными организациями, уклонился от уплаты налога на сумму более 25 миллионов рублей, что повлекло имущественный вред бюджету Российской Федерации в особо крупном размере.
Следователь обратился с ходатайством в суд о наложении ареста на имущество организации-должника и ее руководителя.
Ходатайство следствия удовлетворено в полном объеме.
Согласно постановлению суда, наложен арест на принадлежащее организации и подозреваемому имущество на сумму свыше 20 миллионов рублей.
«Стоимость арестованного имущества позволит возместить большую часть причиненного государству ущерба», — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
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