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17:00, 16 мая 2019 845
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Житель Владимирской области пойдет под суд за кражу 900 литров топлива

Житель Владимирской области пойдет под суд за кражу 900 литров топлива

Житель Владимирской области пойдет под суд за кражу 900 литров топлива. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Установлено, что подозреваемый, занимая должность водителя в одной из местных организаций, использовал выданную ему топливную карту для заправки не принадлежавших фирме автомобилей.

Неоднократно пользуясь картой в личных целях, фигурант заправил транспортные средства более чем на 900 литров, причинив ущерб компании на сумму около 40 тысяч рублей.

Обнаружив недостачу, представители фирмы обратились в полицию.

Свою вину в содеянном подозреваемый признал.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.


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