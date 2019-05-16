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Житель Владимирской области пойдет под суд за кражу 900 литров топлива. Об этом сообщил
Установлено, что подозреваемый, занимая должность водителя в одной из местных организаций, использовал выданную ему топливную карту для заправки не принадлежавших фирме автомобилей.
Неоднократно пользуясь картой в личных целях, фигурант заправил транспортные средства более чем на 900 литров, причинив ущерб компании на сумму около 40 тысяч рублей.
Обнаружив недостачу, представители фирмы обратились в полицию.
Свою вину в содеянном подозреваемый признал.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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