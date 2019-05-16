Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:34, 16 мая 2019 169
 0    0

Житель Владимира пойдет под суд за убийство двух человек

Житель Владимира пойдет под суд за убийство двух человек

Житель Владимирской области пойдет под суд за убийство двух человек. Об этом сообщил сайт регионального СК.

По версии следствия, 10 мая 2019 года обвиняемый находился на улице с потерпевшими в микрорайоне Энергетик города Владимира.

Между 40-летней потерпевшей и обвиняемым произошел конфликт, на защиту женщины встал 31-летний мужчина. Обвиняемый решил разрешить ситуацию с помощью ножа, за которым сходил домой.

После того, как он вернулся, мужчина нанес по одному удару потерпевшим в область груди.

Женщина скончалась на месте происшествия, мужчина — на следующий день в больнице.

Судимый обвиняемый признал вину полностью, в содеянном раскаялся.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Без стресса и перегрузки. Топ книг для чтения на отдыхе

Без стресса и перегрузки. Топ книг для чтения на отдыхе

Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».

Популярное
Комментируемое
Новое
15:49, 7 мая 2019 36 782
В Рязани отметили День радио. Фото
13:07, 9 мая 2019 27 547
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
21:15, 5 мая 2019 22 230
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
8:38, 7 мая 2019 20 984
Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж
11:33, 9 мая 2019 19 582
В Рязани прошел парад Победы
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум