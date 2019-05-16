Житель Владимира пойдет под суд за убийство двух человек

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Житель Владимирской области пойдет под суд за убийство двух человек. Об этом сообщил
По версии следствия, 10 мая 2019 года обвиняемый находился на улице с потерпевшими в микрорайоне Энергетик города Владимира.
Между 40-летней потерпевшей и обвиняемым произошел конфликт, на защиту женщины встал 31-летний мужчина. Обвиняемый решил разрешить ситуацию с помощью ножа, за которым сходил домой.
После того, как он вернулся, мужчина нанес по одному удару потерпевшим в область груди.
Женщина скончалась на месте происшествия, мужчина — на следующий день в больнице.
Судимый обвиняемый признал вину полностью, в содеянном раскаялся.
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