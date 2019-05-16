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«Зеленый сад» подарил рязанским и скопинским ветеранам планшеты для связи с врачами ОКБ. Специальное медицинское оборудование и компьютерная техника позволят лечить пациентов на дому.
Медики на основе полученных по сети данных об артериальном давлении, работе сердца, уровне сахара в крови других показателях состояния здоровья проведут диагностику и подберут методы лечения и лекарства для пациентов.
Данные о состоянии пациенты смогут передавать при помощи планшетов. По словам главврача ОКБ Дмитрия Хубезова, участие рязанской строительной компании поможет 46 жителям Рязани и Скопина быть на постоянной связи с медицинским персоналом и эффективно заботиться о здоровье.
«Участие ГК „Зеленый сад“ в данном проекте для компании — еще один шаг в развитии программы социальной поддержки своих клиентов, забота об их здоровье и комфортных условиях жизни», — отметили в компании.
Фото ГК «Зеленый сад»
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