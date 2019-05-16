Воспитанников сараевского детсада оставили без молока и овощей — прокуратура

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Прокуратура нашла нарушения в организации питания детей в нескольких сараевских учреждениях. Об этом сообщил
На момент проверки в МДОУ Кривский детский сад рацион питания не соответствовал утвержденному меню. Так, на завтрак воспитанники не получили сливочное масло и лимон к чаю. На полдник — молоко кипяченое с печеньем заменили чаем с баранками. В обед не включили закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком).
Кроме того, в меню отсутствовали кисломолочные напитки и витамины в третьих и сладких блюдах.
Также складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовали приборами для измерения температуры и влажности воздуха, в холодильнике яйца хранились без маркировок.
Аналогичные нарушения нашли в филиале МОУ «Сараевская СОШ» «Кривская ООШ», МДОУ Сараевский детский сад №1.
В отношении трех должностных лиц прокуратурой района вынесено два постановления о возбуждении производств об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ и постановление по статье 6.3 КоАП РФ.
Виновных лиц оштрафовали на три тысячи рублей.
Помимо этого, в адрес начальника отдела образования администрации муниципального образования внесено представление.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОколо рязанской мэрии спилили каштаны
|
cледующая новость →Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью
Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.