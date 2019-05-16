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13:28, 16 мая 2019 459
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Воспитанников сараевского детсада оставили без молока и овощей — прокуратура

Воспитанников сараевского детсада оставили без молока и овощей — прокуратура

Прокуратура нашла нарушения в организации питания детей в нескольких сараевских учреждениях. Об этом сообщил сайт надзорного ограна.

На момент проверки в МДОУ Кривский детский сад рацион питания не соответствовал утвержденному меню. Так, на завтрак воспитанники не получили сливочное масло и лимон к чаю. На полдник — молоко кипяченое с печеньем заменили чаем с баранками. В обед не включили закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком).

Кроме того, в меню отсутствовали кисломолочные напитки и витамины в третьих и сладких блюдах.

Также складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовали приборами для измерения температуры и влажности воздуха, в холодильнике яйца хранились без маркировок.

Аналогичные нарушения нашли в филиале МОУ «Сараевская СОШ» «Кривская ООШ», МДОУ Сараевский детский сад №1.

В отношении трех должностных лиц прокуратурой района вынесено два постановления о возбуждении производств об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ и постановление по статье 6.3 КоАП РФ.

Виновных лиц оштрафовали на три тысячи рублей.

Помимо этого, в адрес начальника отдела образования администрации муниципального образования внесено представление.


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