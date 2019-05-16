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Фото: Pixabay.com
В четверг, 16 мая, в Соколовке на двух улицах отключили свет. Об этом
С 10:00 до 15:00 рабочие будут ремонтировать трансформаторную подстанцию. В это время электричество отключат по адресам:
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Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.