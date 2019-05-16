В Шиловском районе «двенадцатая» улетела в кювет из-за лося, водитель погиб

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В Шиловском районе «двенадцатая» улетела в кювет из-за выбежавшего на дорогу лося. Водитель погиб,
Авария произошла в среду, 15 мая, примерно в 22:45 на 275 километре трассы М5 «Урал». ВАЗ-2112 ехал со стороны Москвы в сторону Пензы.
Смертельные травмы получил 28-летний житель Пензенской области.
Как уточнили в пресс-службе, лось также погиб.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Михайловском районе «Мазда» насмерть сбила пешехода
|
cледующая новость →Жительницу Тулы осудили за убийство сожителя
Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».