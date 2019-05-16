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10:28, 16 мая 2019 3 421
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В Шиловском районе «двенадцатая» улетела в кювет из-за лося, водитель погиб 1

В Шиловском районе «двенадцатая» улетела в кювет из-за лося, водитель погиб

Фото: УМВД по Рязанской области

В Шиловском районе «двенадцатая» улетела в кювет из-за выбежавшего на дорогу лося. Водитель погиб, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария произошла в среду, 15 мая, примерно в 22:45 на 275 километре трассы М5 «Урал». ВАЗ-2112 ехал со стороны Москвы в сторону Пензы.

Смертельные травмы получил 28-летний житель Пензенской области.

Как уточнили в пресс-службе, лось также погиб.


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