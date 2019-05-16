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В Пителинском районе школьников возили на неисправных автобусах. Об этом
У автобусов не работают замки дверей кузова и сигналы требования остановки. Транспорт с такими неисправностями использовать запрещено.
Прокуратура внесла в адрес руководителей школ представления. Виновных за выпуск автобусов на маршрут оштрафовали.
Неисправности устранили.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.