В минздраве рассказали о состоянии первой пациентки с пересаженной печенью в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий навестил пациентку, которой пересадили печень. Женщина находится в ОКБ, рассказали в региональном
«Пересадка печени — это высшее достижение в хирургии. Во всем мире признано, если в клинике выполняют операции по трансплантации печени, это означает, что клиника достигла топового уровня. Теперь главная задача — тиражировать опыт. Чтобы как можно больше жителей Рязанской области получили эту высокотехнологичную помощь», — отметил Прилуцкий.
Напомним, в конце апреля врачи рязанской ОКБ впервые
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК
|
cледующая новость →Рязанка украла сумку с 30 тысячами из коридора детской поликлиники
Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».