В Калужской области столкнулись две легковушки, есть пострадавший

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В Калужской области столкнулись две легковушки. Об этом написал интернет-портал «
ДТП произошло 15 мая на дороге «Москва-Малоярославец-Рославль». По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Mercedes на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем Lada под управлением 34-летнего мужчины.
В результате ДТП 66-летняя пассажир отечественного автомобиля получила травмы различной степени тяжести.
В настоящее время обстоятельства уточняются.
Фото отделения пропаганды БДД регионального УГИБДД
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