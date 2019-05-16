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В центре Калуги «Лада Калина» сбила пешехода. Об этом сообщил региональный
ДТП произошло в четверг, 16 мая, около 10:30. Автомобиль Lada Kalina сбил пешехода на перекрестке улиц Королева и Гагарина.
Тяжесть полученных прохожим травм не указывается.
На месте происшествия работали 9 человек — спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи.
Фото: пресс-служба МЧС
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