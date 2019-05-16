Тамбовчанки пойдут под суд за «снятие порчи» с пенсионерки

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Тамбовчанки, которые снимали с местных жителей порчу за 150 долларов, пойдут под суд. Об этом сообщил
В среду, 15 мая, к 73-летней тамбовчанке на улице подошли две неизвестные. Они сказали женщине, что на ней лежит порча. По их словам, чтобы избежать смертей близких, порчу необходимо было срочно снять.
Проводить обряд решили в квартире пенсионерки. Источником порчи оказались золотые украшения — их мошенники забрали, чтобы «отчистить от негатива». За проведение ритуала женщины взяли 150 долларов.
После ухода мошенников женщина обратилась в полицию. Сотрудники полиции установили приметы подозреваемых.
Первой женщине на вид 40-45 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные, собраны сзади. Одета в блузку фиолетового цвета с орнаментом в виде цветов, юбку черного цвета ниже колен, обувь светлого цвета. Второй женщине на вид 25-30 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, сзади собраны в пучок. Одета в платье темного цвета ниже колен, обувь светлого цвета.
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