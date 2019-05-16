Рязанские полицеские «по горячим следам» поймали похитителя домашних консервов

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Фото: Pixabay.com
В Милославском районе в селе Кочуры полицейские «по горячим следам» поймали грабителя. Об этом сообщила
Утром в полицию обратился 58-летний местный житель. Он сообщил, что заметил на автомобиле, припаркованном у дома, следы взлома. Выяснилось, что ночью кто-то вскрыл капот и похитил аккумулятор.
Опросив местных жителей, полицейские установили, что ночью люди видели молодого человека, который тащил что-то тяжелое. По характерным приметам внешности можно было предположить, что это 18-летний житель села. Сотрудники полиции уже привлекали его к уголовной ответственности за кражу.
Полицейские посетили дом мужчины. По началу он отрицал свою причастность к краже. Стражи порядка осмотрели помещение и заметили гору сена, в котором нашли похищенный аккумулятор и 14 банок домашних консервов. Злоумышленника задержали.
Позже оказалось, что домашние припасы похитили из подвала на усадьбе 59-летней местной жительницы.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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