Рязанцев просят помочь в поисках подозреваемого в тяжком преступлении

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В Рязани разыскивают подозреваемых в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщил
Потерпевший являлся фигурантом одного из уголовных дел, которые находились в производстве старшего следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, убитой в 2018 году в Московской области.
Установлено, что в 2015 году в адрес мужчины начали поступать угрозы физической расправы, после чего двое неизвестных напали на него в Санкт-Петербурге.
Следователи получили видеозапись, на которой запечатлен один из нападавших в момент совершения преступления. По предположительной информации, организаторами данного нападения и резонансного убийства следователя Евгении Шишкиной могут быть одни и те же лица.
Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении данного гражданина, просьба обращаться по телефону:
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