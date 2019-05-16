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18:38, 16 мая 2019 2 075
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Рязанка украла сумку с 30 тысячами из коридора детской поликлиники

Рязанка украла сумку с 30 тысячами из коридора детской поликлиники

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани задержали женщину, укравшую сумку из коридора детской поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 47-летняя женщина, которая рассказала, что у нее пропала сумка с 30 тысячами рублей и личными документами. Присматривая за ребенком в поликлинике, она на несколько минут выпустила из внимания сумку, которую положила на скамейку рядом с собой. Позже женщина пошла в кабинет ко врачу, а после визита не нашла вещь.

Оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие момент хищения. Выяснилось, что местная жительница с ребенком не пыталась передать находку владелице или администрации поликлиники, а забрала ее себе.

Полицейские опросили работников и посетителей поликлиники и установили личность подозреваемой. У 34-летней рязанки изъяли похищенное.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


© RZN.info

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