Около рязанской мэрии спилили каштаны

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В центре Рязани спилили каштаны. Деревья уничтожили около здания мэрии.
Напомним, в прошлом году из-за минирующей моли в областном центре стали
Ранее сообщалось, что деревья вырубать
Справка
Каштановая минирующая моль — опасный вредитель конского каштана, наносящий серьезный ущерб городским посадкам этого дерева.
© RZN.info
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