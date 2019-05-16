Ночью в Ряжске сгорела «восьмерка»

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Фото: Издательство «Пресса»
В ночь на четверг, 16 мая, на улице Октябрьской в Ряжске сгорела «восьмерка». Об этом сообщает издательство «
На место выезжала одна автоцистерна. До прибытия пожарных машину 51-летнего мужчины пытались потушить его соседи.
В итоге у ВАЗ-2108 сгорело переднее левое колесо, деформировались детали кузова, местами повредилось лако-красочное покрытие, а также панель приборов со стороны водителя.
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