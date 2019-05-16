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12:01, 16 мая 2019 336
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Минкульт выделило полтора миллиона рублей на проект «Тамбовская канарейка»

Минкульт выделило полтора миллиона рублей на проект «Тамбовская канарейка»

Минкульт выделило полтора миллиона рублей на проект «Тамбовская канарейка». Об этом сообщил интернет-портал «Тамбов-онлайн».

Министерство культуры распределило субсидии среди некоммерческих организаций на проекты в сфере народного, музыкального, театрального и изобразительного искусства. Региональный общественный фонд «Возрождение православных святынь» получит субсидию 1,6 миллионов рублей на проект «Тамбовская канарейка».

В регионе пройдет всероссийский фестиваль-конкурс, посвященный творчеству Марии Мордасовой. В программе фестиваля — конкурсные выступления фольклорных ансамблей и исполнителей народных песен и частушек со всей страны.


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