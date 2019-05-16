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Минкульт выделило полтора миллиона рублей на проект «Тамбовская канарейка». Об этом сообщил интернет-портал «
Министерство культуры распределило субсидии среди некоммерческих организаций на проекты в сфере народного, музыкального, театрального и изобразительного искусства. Региональный общественный фонд «Возрождение православных святынь» получит субсидию 1,6 миллионов рублей на проект «Тамбовская канарейка».
В регионе пройдет всероссийский фестиваль-конкурс, посвященный творчеству Марии Мордасовой. В программе фестиваля — конкурсные выступления фольклорных ансамблей и исполнителей народных песен и частушек со всей страны.
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Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.