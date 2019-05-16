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11:32, 16 мая 2019 915
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Липецкий школьник «заминировал» противотуберкулезный санаторий

Липецкий школьник «заминировал» противотуберкулезный санаторий

Липецкий школьник позвонил в правоохранительные органы и сообщил о том, что санаторий заминирован. Об этом сообщил интернет-портал «Липецк-медиа».

Усманский противотуберкулезный санаторий пришлось оцеплять и эвакуировать 15 мая. На телефон службы спасения поступил анонимный звонок о заложенной бомбе. Из здания вывели 140 человек. К месту предполагаемого ЧП прибыли сотрудники всех спецподразделений.

Взрывчатых веществ не нашли. Зато установили подозреваемого в ложном звонке. Им оказался учащийся одной из школ в другом райцентре Липецкой области. С мальчиком и его родителями теперь будут беседовать правоохранительные органы.


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