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15:26, 16 мая 2019 840
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Калужанину грозит до десяти лет тюрьмы за махинации с социальными выплатами

Калужанину грозит до десяти лет тюрьмы за махинации с социальными выплатами

Калужанину грозит до десяти лет тюрьмы за махинации с социальными выплатами. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

По версии правоохранителей, житель Ульяновского района, ранее судимый за аналогичное преступление, подал заявление на социальные выплаты по первой группе инвалидности, предоставив при этом поддельные документы.

Таким образом, в период с 2012 по 2017 года мужчине выплатили более 1,5 миллиона рублей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется следствие. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.


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