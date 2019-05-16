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Фото: Pixabay.com
Кадомчанину вынесли приговор за смерть любовницы от побоев. Об этом
Летом 2018 года пьяный житель Кадома во время ссоры с сожительницей несколько раз ударил ее по голове. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, которая привела к ее смерти.
Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
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