RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Губернатор Тульской области удержал свои позиции в рейтинге глав ЦФО. Рейтинг за апрель 2019 года опубликовала компания «Медиалогия».
Алексей Дюмин расположился на четвертом месте с 8192 публикациями. В общем рейтинге Глав регионов он поднялся на 11 строчек.
Медиалогия — независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 50 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Фото с сайта правительства Тульской области
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖитель Владимира пойдет под суд за убийство двух человек
|
cледующая новость →Рязанские предприниматели через суд хотят лишить бывшую швейную фабрику охранного статуса
Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».