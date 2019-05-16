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17:31, 16 мая 2019 148
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Губернатор Тульской области удержал свои позиции в рейтинге глав ЦФО

Губернатор Тульской области удержал свои позиции в рейтинге глав ЦФО

Губернатор Тульской области удержал свои позиции в рейтинге глав ЦФО. Рейтинг за апрель 2019 года опубликовала компания «Медиалогия».

Алексей Дюмин расположился на четвертом месте с 8192 публикациями. В общем рейтинге Глав регионов он поднялся на 11 строчек.

Медиалогия — независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 50 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Фото с сайта правительства Тульской области


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